Nõustaja soovitab: küsi, kuidas kolleegil päriselt läheb

Töötajate hea omavaheline läbisaamine on väga oluline. Foto: Scanpix

Psühholoog ja nõustaja Daniel Soomer ütles Äripäeva Raadio hommikuprogrammis, et tööl on omavaheliste heade suhete hoidmine hädavajalik, sest see töötab immuunsüsteemi turgutajana.

Soomer ütles, et vaimse tervise alustalad nagu hea uni, tasakaalus toitumine ja liikumine on alati olnud justkui kuldne kolmik. Selle trio kõrval on aga üliolulised ka head suhted ja positiivsed emotsioonid töö juures. “Kui inimene kogeb oma argipäevade jooksul positiivseid tundeid, siis ka see on väike immuunsuse boost (turgutus - toim).”

