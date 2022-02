Pagariäril küpseb auahne eesmärk: miljon võiks ju ikka olla

Kopli Pagarid OÜ ehk Bekkeri pagariäri juht ja üks omanikke Maarit Altmäe (vasakul) ja Bekkeri digiturundaja ning e-poe eestvedaja Katri Sander. Foto: Raigo Pajula

Kiirelt kasvava ehk gasellettevõtte Bekker pagariäri tunnistab, et logistika ja kallimad toorained tekitavad suurt peavalu. Samas eelmise aasta edu innustab juhte püüdlema suurte eesmärkide poole.

Kopli Pagarid OÜ ehk Bekkeri pagariäri juht ja üks omanikke Maarit Altmäe rääkis Äripäeva raadiosaates „Kiired ja vihased“, et tema jaoks iseloomustavad viimast kaht aastat kaos ja teadmatus. Altmäe on üritanud töökohta muuta turvaliseks paigaks – kui samal ajal haigestub mitu töötajat, siis ta rahustab teisi ja sisendab, et kõik saab korda. Ta usub sooja juhtimisstiili, pidades oluliseks positiivse meele säilitamist.

