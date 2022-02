Uudised

Mitu toiduketti lõpetab Venemaa kaupade müügi oma kauplustes

Foto: Liis Treimann

Mitu toiduketid on andnud teada, et nad lõpetavad Venemaa kaupade müügi oma kauplustes. Rimi on andnud teada, et lõpetab ka reklaami tegemise Vene telekanalites.

Solidaarsuses Ukraina ja ukrainlastega, keda on palju nii Rimi töötajate kui klientide seas, ning olles sügavalt vastu Venemaa kallaletungile Ukrainale, lõpetab Rimi Baltic Venemaa päriolu kaupade müügi oma kauplustes, vahendas kaubandus.ee . Rimi Baltic teavitab ka oma varustajaid, et lõpetab Venemaa päritolu kaupade hankimise.

