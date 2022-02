Uudised

27. veebruar







Raadiohitid: Venemaa rünnak Ukraina vastu

Meeleavaldus Ukraina toetuseks Tallinna vanalinnas. Foto: Liis Treimann

Selle nädala vaieldamatult kõige päevakajalisem teema on olnud Venemaa agressioon Ukraina vastu. Seda peegeldavad ka kuulatud saated ja intervjuud. Ent oma koha leidsid kuulatuimate saadete hulgas ka Katri Telleri kinnisvaramiljonäriks saamise teekond ning tänavused riskid ja võimalused suurettevõtja Jüri Mõisa vaatest.

"Hommikuprogramm". Marko Mihkelson Ukrainast: peame olema valmis pikkadeks pingeteks

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson rääkis hommikuprogrammis, et Venemaa-Ukraina konfliktis kiiret lahendust ei ole ja peab valmistuma pikkadeks pingeteks.

Samuti vastas ta küsimusele, milles eksivad need Äripäeva küsitlustele vastanud investorid-ettevõtjad, kes sõja eskaleerumist ei ennusta.

Kuula intervjuud siit:

"Äripäev eetris": see on Putini lõpp

Venemaa rünnakud Ukrainas on viinud Vladimir Putini ja tema juhitava Venemaa väga keerulisse seisu, kus tuleb mitmel rindel leppida kaotusega.

"Kaotavad nii tavalised venemaalased, kaotab Venemaa kui riik, aga põhiline on see, et see on Putini lõpp," märkis Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Lisaks Ukraina kriisile ja selle mõjudele arutlesid Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Jana Saarkoppel ja Ken Rohelaan, kui hästi võiks minna sel nädalal värsked majandustulemused teatanud Eesti börsifirmadel.

Kuula nädala tähtsamaid teemasid kokku võtvat saadet siit:

"Hommikuprogramm". Venekeelse majanduslehe juht: Vene inimestel on häbi

Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova rääkis hommikuprogrammis, et inimestel Venemaal on tekkinud olukorra pärast häbi.

Me teame, et inimestel on erinevad infoallikad ning see, mida nad mõtlevad või räägivad, on nende allikatega seotud. Samas on olemas inimesed, kellel on reaalselt häbi ja keda valdab süütunne, lisas Volkova.

Kuula intervjuud meelsusest Venemaal siit:

"Investor Toomase tund". Kinnisvaramiljonär Katri Teller: Kui imemees McGyver kõigega hakkama saab, saan ka mina!

Kuigi praegu naudib kinnisvaramiljonär Katri Teller finantsvabadust, rääkis ta saates, et nii ei ole alati olnud. Kuigi tal on väga ilusaid mälestusi lapsepõlve ajast, oli elu siiski raske, sest perel ei olnud päris oma kodu, koliti peaaegu igal aastal.

Oma lemmikseriaali "McGyveri" vaatamiseks püüdis ta alati võimaluse leida. Ka imemees McGyveril tuli kogu aeg kõikvõimalikke probleeme lahendada ning sealt kasvas Telleril veendumus, et oskus alati hakkama saada ja ükskõik kui halbadest oludest välja rabeleda on elus kõige tähtsam.

Telleri portfell on praeguseks väärt üle miljoni euro, selles on kümme üürikorterit, kolm krunti ning veidi aktsiaid. Oma päris esimese investeeringuga sai naine kroonimiljonäriks juba 24aastaselt, kuid kaotas esimese miljoni sama kiirelt, kui see tulnud oli, leides end hoopis miinusest. Et uuesti oma investeeringud üles ehitada, tuli minna võõrsile head raha teenima.

Kuula saadet siit:

"Kuum tool". Jüri Mõis: osa tobukesi osutus minust äris edukamaks

Millised on käesoleva aasta riskid, mida tasub silmas pidada, ja võimalused, millest kasu lõigata, räägivad saates suurettevõtja ja investor Jüri Mõis ning insener, ettevõtja ja ingelinvestor Taavi Kotka. Seda nii ettevõtja kui ka investori vaatest.

Jüri Mõis jagab ka, kes on tema hinnangul hea juht. Inimesi, nii nagu ka ettevõtjaid, jagab ta endast targemateks ja rumalamateks. Ometi on mõned tobukesteks peetud temast kõvemad ärimehed.

Kuidas äri kasvuga kaasas käivate tööpingetega toime tulla, et nii juhtide kui ka töötajate heaolu säiliks, räägib saates tööõnne uurija ja psühholoog Tiina Saar-Veelmaa.

Kuula intervjuusid Gaselli kongressi esinejatega siit: