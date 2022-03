EAS: Venemaal ja Valgevenes tegutsevatelt ettevõtetelt ei saa toetust tagasi küsida

Ettevõtluse ja Innovatsioooni Sihtasutus (EAS) teatas, et ei saa maksumaksja antud raha tagasi küsida Venemaal ja Valgevenes tegutsevatelt ettevõtetelt. Foto: Andras Kralla

Venemaal ja Valgevenes tegutsevatelt ettevõtetelt ei saa toetust tagasi nõuda, teatas Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS).

EASist läinud aastatel toetust saanud tarkvaraettevõte AS Helmes teatas, et jätkab oma tegevust Valgevenes. Viimaste uudiste järgi alustas ka Valgevene rünnakut Venemaa vastu. EAS on Helmest viimase viie aasta jooksul toetanud 37 000 euroga. Põhiliselt on raha antud välisvärbamiseks.

