Raadiohommikus: saame oligarhidega paremini tuttavaks

Venemaa president Vladimir Putin koos metalliärimees Oleg Deripaskaga. Foto: AP/Scanpix

Lääne sanktsioonid tabavad valusalt Venemaa oligarhe, kes sõja hukka mõistmisel on tagasihoidlikud, nende suhtes tehtavat “ülekohut” kommenteerides aga hoopis jutukamad. Ent kes nad üldse täpsemalt on ning mismoodi nn oligarhkond toimib?

Seda aitab Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis selgitada Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. Uurime temalt, mil määral on oligarhid kaasvastutavad Venemaa autokraatse presidendi Vladimir Putini toime pandud sõjakuritegude eest ning mis nendega sanktsioonide tõttu juhtub.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juhi Andri Haraniga räägime Ukrainas toimuva sõja mõjust Eesti tööstusele.

Läinud nädalal toimus arvamuslugude konkursi Edukas Eesti mõttekoda, kus esinesid konkursi kahekordne finalist, rahvusvahelise kogemusega õpetaja Merit Karise ning Eduka Eesti kahekordne võitja Kalev Kaarna, kelle igapäevatöö on riskiinvesteeringute fondis Superangel tulevasi miljardiideid testida. Kuulame katkendeid nende ettekannetest, milles nad andsid näpunäiteid, kuidas tõeliselt häid ideid leida, ära tunda ja elus hoida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Karl-Eduard Salumäe ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 „Kõik ärikinnisvarast“. Saade peatub sel korral hoone tuleohutus- ja turvalahendustel ning saates osalevad Nõrkvoolu Paigalduse OÜ hooldusjuht Ahti Siirand ning müügijuht Margus Koort.

Süsteeme ja lahendusi, mida ettevõte paigaldab ja hooldab, on palju: valve-, video-, läbipääsu- ning sidesüsteemid ning ka tulekahjuga seotud ATS ehk tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, mistõttu kõiges selles orienteerumine on kaunis keeruline isegi spetsialistile. Samas märgivad saateosalised, et kutsetasemega tehnik ei tule lihtsalt vajaminevaid andureid puhuma ja kontrollima, kas midagi hakkab vilkuma või mitte, vaid tunneb asja ja teab seadmete tööpõhimõtteid.

Samuti selgub saates, miks teatud turvalahenduste hooldamine pole enam kasumlik ning kuivõrd kaugele on arenenud valve- ja läbipääsusüsteemide juhtimine telefoni tõmmatud äppide kaudu.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Võtame läbi investori silmade kokku, mis seis on Venemaa aktsiatesse investeerinud investoril. Lisaks vaatame, milliste eelmiste kriiside õppetunde saaksime praeguses olukorras kasutada, ja uurime pikaajalise investori kogemusi, kuidas hakkama saada punaste numbritega kontol. Saatekülaliseks on vandeadvokaat ja pikaajaline investor Indrek Naur.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 „Nimed müügitahvlil“. Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist jõuavad saate arutelu käigus tõdemuseni, et kui tahad müügis tippu jõuda ja seal ka püsida, siis kõik algab ja lõpeb sisekõnega. Eriti kehtib see alustavate müügiinimeste puhul, kes alles teevad oma esimesi katseid müügitööga. See, kuidas sa endaga räägid ja millise tähenduse sa asjadele annad, sellise tulemuse sa ka saad.

Kui enda seisundi juhtimine ja sisekõne paigas, siis ei saa ka ilma järelkõneta. Kõne, mida tehakse haruldaselt vähe, kuid mille kasutusele võtmine võib olla mängu muutev. Seejuures tuuakse saates välja, kuidas teha seda õigesti, et mitte jälle samasse ämbrisse astuda.

13.00–14.00 „Eetris on ehitusuudised“. Vahetult enne Venemaa sissetungi salvestatud saates on külas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, kes räägib juba enne sõja algust pingeliseks kerinud olukorrast ehituses. Sõja otsestest mõjudest räägime salvestuse toimumise aega arvestades põgusalt, ent selgub, et Merkos mõeldi juba enne, mida see tähendab siinsetele töökätele, kui Ukraina kuulutab välja üldmobilisatsiooni.

Ivo Volkov tõsta saates ka saladusloori sellelt, kuidas käib raskel ajal hinnaläbirääkimine ehitaja ja tellija vahel ning miks on alapakkumisi teinud alltöövõtjad sageli kehvas seisus.

Lisaks põhjendab ta, miks ehituses on jälle juriste rohkem mängu tulnud ning miks kehtib põhimõte, et kui raha on vähe, tuleb tüli majja. Lisaks räägime turu puhastumisest mustast tööjõust, mis võib teha hinnad küll veelgi kallimaks, ent millel on ka positiivne mõju.

Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 „Turismitund“. Räägime sellest, kuidas poliitilised ja sõjalised sündmused Venemaal ja Ukrainas mõjutavad meie lähenevat reisisuve. Juttu tuleb suletud õhuruumide mõjust reisimisele, Finnairi konkurentsieelise kadumisest Aasia suunal ning sellest, milliseid mõjusid on kohalikud turismiettevõtjad Ukraina sõja tõttu juba tunda saanud.

Lisaks saab teada, kuhu meeldib eestlastele reisida ja kuidas on muutunud hinnad. Samuti räägime sellest, kuidas läheb Tallinna Lennujaamal ja Estravelil ning kas ja milliseid järeldusi saab sellest turismisektori tervise kohta teha. Külalised räägivad, milline on nende seisukoht koroonapiirangute küsimuses ja kuidas tekivad uued lennuliinid.

Külas on Estraveli juhatuse liige Aivo Takis ja Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

