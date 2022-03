Anna oma hääl: aita valida aasta tehas 2022

Äripäev ja Tööstusuudised.ee alustavad tänavu "Aasta tehase" konkursiga, et rõhutada tööstussektori olulisust Eesti majanduses ja näidata, kuidas meie tänaseid tehaseid arendatakse ja juhitakse.

Selgunud on viis kandidaati, kelle seast selgub võitja lugejahääletuse teel.

Tööstusuudised.ee kirjutas 21. veebruaril , et algamas on konkurss "Aasta tehas", kuhu oodatakse osalema tööstusettevõtteid, mille tehased on viimase aasta jooksul läbinud olulise muutuse või arengu, mis on aidanud tehast uuele (tehnoloogilisele) tasemele viia. Otsime tehast, mis püüab oma arenguteel uusi kõrgusi ja mis on teel targa tootmise või tehase poole. Kandidaatide ja põhjenduste esitamise tähtaeg oli 6. märts ja selleks ajaks laekusid konkursile 5 tehase põhjendused, mille saatuse otsustavad nüüd Tööstusuudised.ee ja Äripäeva lugejad.

Loe järgnevalt kõikide kandidaatide kohta ning tee seejärel oma valik siin:

Miks peaks Incap Estonia tehasest saama aasta tehas 2022?

Incap Estonia elektroonikatööstusettevõte Kuressaares väärib kindlasti tiitlit “Aasta tehas”, sest nii oma meeskonna kui rahvusvahelisel areenil silmapaistvate projektide näol on tegemist Eesti ühe kõige säravama tehasega tööstusmaastikul.

1. Rahvusvaheline haare ei pärsi tegutsemisvabadust. Incap paikneb Kuressaares ja on üks rahvusvahelise Incap Corporation grupi ettevõtetest, mille üksused asuvad lisaks veel ka Helsingis, Indias, Suurbritannias, Slovakkias ja Hongkongis. Kuigi tegemist on rahvusvahelise grupiga, on Incapi tehas Eestis tegelikult iseseisev, sest kogu grupp toimib detsentraliseeritud juhtimise põhimõttel. Seda ei kohta paraku rahvusvahelisel tööstusmaastikul just tihti, mistõttu on tegemist igati märgilise ja olulise aspektiga. Seega - kuigi Incapi rahvusvahelise grupi otsused mõjutavad ka meie tehast Kuressaares, on kohapealne otsustusõigus ja tegutsemisvabadus siiski meie endi kätes - olgu selleks otsus uute investeeringute, vastu võetavate projektide või muu osas, mis igapäevast tegutsemist ja tootmist puudutab.

2. Tipp-sisseseadega tehas uueneb pidevalt. Oma investeeringud Kuressaares teeme ise ehk Incap Estonia poolt ning oleme uhked, et novembris saime avada pidulikult oma uusimad investeeringud: kaasaegse pastaprinteri SMT-tootmisliini jaoks, lainejootmismasina ja uue selektriivjootmismasina. Soetasime need, et vastata klientide kasvavatele vajadustele ja kasvatada oma konkurentsieeliseid tehase tipp-tasemel sisseseadega. Pidevate investeeringute eest tunnustas meid ka EAS, kes valis Incapi aasta ettevõtluskonkursil “Välisinvestor 2021” kategoorias kolme finalisti hulka. Muide - olime ühed esimestest Eestis, kes võtsid mõned aastad tagasi rendipõhimõttel toimivad tootmisseadmed, et pakkuda klientidele rohkem paindlikkust projektidega seotud muutuste ja uuenduste korral.

3. Fantastiline rahvusvaheline tiim teeb võimsaid projekte ja võidab sünergiast. Meil on suurepäraste teadmiste ja oskustega meeskond, tänu kelle panusele ja teadmistele oleme saanud lüüa kaasa teiste seas ka põnevates eriprojektides nagu näiteks elektroonika tootmine NASA-le Kuu uurimiseks või Baltikumi esimesele päikeseautole. Kiiduväärt on ka see, et isegi kriisi ajal on suutnud ettevõtte meeskond leida uusi ärivõimalusi, nt meditsiiniseadmete tootmise valdkonnas.

Incapis on fantastiline meeskond, kes on aidanud kasvada meie ettevõttel ja teha juba viiendat aastat tulemuste osas rekordeid. Samal ajal suhtleme pidevalt kogu oma rahvusvahelise tiimiga nii Slovakkias, Suurbritannias, Indias kui Soomes ning käime üksteise tehastes parimaid praktikaid omandamas. Ega me ilma asjata ei ütle, et Incap Rocks!

4. Investeerime nii seadmetesse kui oma inimestesse. Incap teeb igal aastal investeeringuid erinevatesse valdkondadesse, et meie tööd veelgi efektiivsemaks muuta. Nende seas on nii investeeringud tootmisesse, selle moderniseerimisse kui ka töötajate koolitamisesse ja töökeskkonna paremaks muutmisesse. See on meie jaoks loomulik osa ettevõtte arengust, mida hindame kõrgelt.

5. Panustame säästvasse arengusse igal rindel. 2020. aasta sügisel said Incap Estonia töötajad anda tagasisidet ettevõtte töö jätkusuutliku korralduse teemal, mis hõlmas nii sotsiaal-, keskkonna- kui majandustegureid. Selle tagasiside põhjal lõime ettevõttes jätkusuutlikkuse programm, mida Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum premeeris 2021. aastal hõbemärgisega ja mida tänaseni ellu rakendame.

Samuti hindas sotsiaalministeerium korduvhindamise käigus Incapi Kuressaare tehase tulemusi ja tegevusi ning pikendas ettevõttele omistatud Peresõbraliku Ettevõtte kuldmärgist. Viime uhkusega ellu selle raames välja töötatud programmi ja anname oma panuse, et meie töötajad tunneksid end ettevõttes hästi.

Ainuüksi ühe aastaringi jooksul oleme saanud teisigi tunnustusi, mis on meie saavutusi esile tõstnud ja toonud Incapi välja nii parima praktikakoha pakkujana kui kõige õppijasõbraliku tööandjana, rääkimata piirkondlikult parimaks tunnistatud ettevõtte tiitlitest:

- Peresõbralik Ettevõte 2021, kuldmärgis

- Vastutustundlik Ettevõte 2021, hõbemärgis

- Saare maakonna Aasta Eksportija 2021

- EASi Aasta Välisinvestor 2021 TOP3 finalist

- Parim regionaalne praktikapakkuja 2021

- Saare maakonna õppijasõbralik tööandja 2021

6. Tegutseme järelkasvu tagamise nimel. Lisaks oma tehasega seotud töödele panustab Incapi meeskond ka tööstusmaastiku arengusse ja jätkusuutlikkusse laiemalt. Näiteks korraldas Incap Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe inseneritudengitele stipendiumikonkursi, et tunnustada insenerierialal õppivaid noori ja meelitada elektroonikasektorisse järelkasvu, ning andis selle võitjale üle 2250-eurose stipendiumi. Samuti on Incap olnud korduvalt üheks peamiseks toetajaks Eesti-üleses elektroonikaõppele suunatud järelkasvukampaanias. Nende kampaaniate tulemusel on paari viimase aasta sügisel alustanud TalTechi riistvara ja programmeerimise erialal bakalaureuseõpinguid varasema aastaga võrreldes kolm korda rohkem tudengeid ning ka Tallinna Polütehnikumis on olnud rekordiline avalduste arv, tänu millele on avatud üle mitme aasta seal taas elektroonikaseadmete tehniku eriala.

Lisaks nendele suurprojektidele võtab Incap oma tehases aastaringselt (vastavalt koroonaviirusega seotud piirangutele ja võimalustele) vastu nii praktikante kui ka külastusi, mille raames noortele tutvustati tööd elektroonikatööstuses ja kohtub elektroonikaõppe pakkujatega, et arutada võimalusi eriala edendamiseks.