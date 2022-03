Rootsi sadamatöötajad hakkavad Venemaa laevu blokeerima

Venemaa Gazpromi gaasitanker Marssal Vassiljevski Kaliningradi lähedal. Foto: VITALY NEVAR, Reuters/Scanpix

Rootsi sadamatööliste ametiühing otsustas neljapäeval, et nad hakkavad blokeerima kõiki Venemaa laevu, kirjutab Rootsi ringhääling SVT.

Blokaad kehtib nii Venemaale suunduvate ja kui sealt tulevate laevade ning Venemaa kaupu vedavate laevade suhtes. Praktikas tähendab see, et blokeeritud laevadele on keelatud igasugune lastimine, lossimine, pukseerimine ja sildumine Rootsi sadamates, ametiühingu liikmed ei hakka nende laevadega töötama.

