Aasta tehase tiitel maandus Keilasse

Esimest korda Eestis toimunud konkursil "Aasta tehas" pälvis 2022. aasta tehase tiitli nutikate elektriseadmete tootja Ensto Building Systemsi Keila tehas.

Konverentsil “Tark tööstus” auhinna vastu võtnud Ensto Building Systemsi Keila tehase juht Nadežda Dementjeva ütles, et tegemist on ettevõtte jaoks märkimisväärse tunnustusega, mille taga on töötajate suur pühendumus, vahendab Äripäeva teemaveeb Tööstusuudised