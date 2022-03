Oma juhti kiidetakse taevani – vaata, kes esitati parima juhi konkursile

Ühena teiste seas sai suure kiituse osaliseks ja konkursi „Parim juht” kandidaadiks Sunly juht Priit Lepasepp. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Üheksandale parima juhi konkursile esitati 41 nime. Seejuures ei olnud kandidaatide esitajad kiidusõnadega kitsid – kolleegid on võtnud vaevaks kirjeldada pikalt ja põhjalikult, miks just nende juht on parim.

Üheksandat korda toimuv konkurss „Parim juht” otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes lisaks oma ettevõttele või organisatsioonile panustab ka ühiskonda laiemalt. Parim juht võib töötada avalikus või erasektoris, ta on eeskuju ja inspireerib. Seda, et parimate juhtide avatusest, maailmavaatest, väärtustest, ambitsioonikusest ja tegutsemisest sõltub iga töötaja, meeskonna, organisatsiooni ja ühiskonna käekäik, rõhutavad ka konkursi korraldajad.

