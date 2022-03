Riigikaitse saab poolemiljardilise rahasüsti

Martin Herem: peame oma tööstust ja normaalset elutegevust hoidma töös viimse hetkeni

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul võiksid ettevõtjad praeguses olukorras hoiduda paanikast. „Natuke kurvastusega vaatan ka Ukraina olukorda ja ma ei saa öelda, et saaks midagi paremini teha. Aga me peame kindlasti oma tööstust, põllumajandust või üleüldse normaalset elutegevust hoidma töös kuni kõige viimase hetkeni. Seda lihtsam on hiljem seda kõike ka taastada, kui seda peaks vaja minema.”