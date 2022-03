Sõõrumaa ostab end Bolti konkurendiks

Avalik pöördumine: Eesti riigi aeglane bürokraatia sunnib põgenikud "mustalt" töötama

Miks me paneme siia saabunud sõjapõgenikud olukorda, kus nad peavad hakkama seadust rikkuma ja kus on suur oht, et neid hakatakse ära kasutama, küsib tööjõurendi ekspert ja tööjõurendi ettevõtte Finesta juht Heikki Mäki avalikus pöördumises siseminister Kristian Jaani ning politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri poole.

