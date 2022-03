Paanikas soomlased hakkasid Eestist kütuselisandit kokku ostma

Artiklid diiselmootoriga autode kütuselisandi AdBlue tarneraskustest tekitasid Soomes korraliku segaduse. Foto: imago images/Manfred Segere/Scanpix

Soomlaste seas tekkis Ukraina sõja ja Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu hirm, et tanklatest saab otsa AdBlue ehk diiselmootoriga autode kütuselisand. Soomlasi haaras lausa nii suur ostupaanika, et see tõi neid ka üle lahe Eestisse autohaagiste kaupa AdBlued kokku ostma.

Haljala valla väikeettevõtja, Liiguste burgeriputka peremees Ergo Telvik nägi sel nädalal Rakvere tanklas huvitavat vaatepilti, kuidas üks soomlane auto haagises olevatesse tuhande liitri suurustesse kanistritesse AdBlued laskis. „Tegin juttu, et kuhu viid sellise koguse. Ütles, et ikka Soome. Seal olevat kulla hind sellel hetkel,” muljetas Telvik.

