Arvustus. Kui palju saab Dacia Springist leebe talveilmaga kätte?

Fotol võib Dacia Spring jätta üpris lopsaka mulje. Tegelikest proportsioonidest annab aimu numbrimärgi suurus. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Dacia Springil on sapaka võimsus ja Žiguli kiirendusvõime, ent loeb hoopis tõik, et 10 aastat tagasi oleks see sotsiaaltöötajatele lausa luksusliku mulje jätnud.

Iga lollgi oskab Dacia Springi kallal võtta. Esiteks ja peamiseks mõjub see koleväga odavana. Mittekokkuklapitav võti ning juhiistme kõrguse ja rooli asendi reguleerimise võimaluse puudumine lennutavad mõtteis mõnda 90ndate säästuautosse. Sõitjateruum on kalgi plasti pillerkaar, istmeid kattev kunstnahk aga pigem midagi vakstu sarnast. Ning need on vaid mõned näited. Madal hind karjub igalt poolt vastu.

