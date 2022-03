Uudised

Äripäev

28. märts kell 9:02 Jaga lugu:







Uus Maa: üürihinnad tõusid kuni 20 protsenti

Üürikorterite nõudlus on tuntavalt suurenenud magalates. Foto: Raul Mee

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhi Jaanus Lauguse sõnul tõusid alumise otsa korterite üürhinnad sõjapõgenikest tuleneva nõudluse tõttu Tallinnas ja ka teistes suuremates linnades ühe kuuga ligikaudu 15–20 protsenti.

Jaanus Laugus ütles pressiteates, et nõudlus on kasvanud kõige rohkem soodsamate ja magalakorterite vastu. "Üüriturg on praegu üliaktiivne. Näiteks tavalise 500 eurot kuus maksva kolmetoalise üürikorteri soovijärjekorda pani end ühe päevaga 40 inimest. Maakleritel on oma kontaktid ja paljud korterid ei jõuagi üldse avalikku pakkumisse," ütles Laugus.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev