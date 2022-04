Eesti Energia müüb mujal rohkem energiat kui Eestis

Tipparhitekti kriitika iga töö suhtes loob ka äriliselt kasulikumat linnaruumi

Värskes Äripäeva Raadio saates "Läbilöök" on külas tunnustatud Eesti arhitekt Indrek Allmann, kes tegutseb arhitektuuribüroos Pluss. Allmann räägib saates, et arhitekt täidab küll kellegi tellimust, kuid vastutab lahendust luues kogu ühiskonna ja avaliku ruumi ees. Ehk iga töö suhtes peaks olema kriitiline soovitu osas ja see teeb ka lõpplahenduse paremaks. Ka äriliselt.

