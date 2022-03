Selgusid konkursi „Parim juht 2022“ finalistid: Madis Toomsalu, Kätlin Alvela ja Aavo Kärmas

Teravilja hind liigub teadmatuse meelevallas

Teravilja saadavuse ja hindade kujunemise prognoosi on Vene-Ukraina sõja taustal äärmiselt tänamatu teha. Samas usuvad teravilja kokkuostuga tegelevad ettevõtted, et Eestil on endal võimekus teravilja sisenõudlust katta.

