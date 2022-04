Nädala Tšernihivi keldris veetnud neiu: meie üheksakorruselisel majal polnud ühtegi tervet akent

15aastased kaksikud Sofia ja Nazar, nende ema Oksana ja kaadri taha jäänud onu Bogdan andsid Äripäevale intervjuu Lvivis. Foto: Andras Kralla

Elasime üheksakorruselises kortermajas, mis asus väga ohtlikus piirkonnas, Vene sõdurid tulistasid tihti, meenutas elu Tšernihivis 15aastane Sofia, kel tuli pikalt ka keldrivarjendis püsida.

"Viimati polnud majal enam ühtegi tervet akent. On see nüüd täiesti purustatud, me ei tea, sest ka naabrid on sealt lahkunud," selgitas ta pärast kodulinnast põgenemist Äripäevale Lääne-Ukrainas Lvivis.

