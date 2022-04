Sõõrumaa ja Ossinovski annetasid Eesti 200-le

Ärimees Oleg Ossinovski piirdub Eesti 200 toetamisega, milleks on tal üks kindel põhjus. Foto: Liis Treimann

Erakondade värsked aruanded näitavad, et Eesti 200 on võlunud tuntud ettevõtjaid.

„Ma olen alati õigluse poolt. Leian, et see, mida teen, on õiglane,“ ütles ärimees Oleg Ossinovski, kes kommenteeris seda, et andis suurema summa parteile Eesti 200.

