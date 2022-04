Sammumüraga on raske võidelda

Kontsade klõbinal kõndimine tekitab kõrgsagedusliku heli, mida on Dmitri Tisko sõnul eriti keeruline takistada. Foto: Indrek Susi

Erinevalt õhu kaudu levivast mürast on ehitus- ja projekteerimisspetsialistidele suureks väljakutseks hooned, mis peaksid efektiivselt kinni ka löögimüra ning kus ülemise naabri sammumine või muu sarnane hooneosade kaudu leviv heli alumisi ei segaks.

Üleliigse müra summutamisest kõnelevas saates „Kõik ärikinnisvarast“ märgib Akukon Eesti OÜ ehitusakustika vanemkonsultant Dmitri Tisko, et kui hoone projekteeritakse ja ehitatakse akustikakonsultandiga nõu pidamata, tekivad hiljem tihti probleemid heliisolatsiooni ja müraga. Saates räägime õhu kaudu leviva müra kõrval ka löögimüra summutamisest, mida on raskem teha – sammumüra tuleb läbi ka paksemast konstruktsioonist.

Tishko tõdeb, et järjest enam on ettevõtteid, kes ei rahuldu büroo- või eluhoonetes müra miinimumnõuete täitmisega, vaid on nõus paremate lahenduste eest ka rohkem maksma.

Saates peatume ka küsimusel, kuidas kaardistatakse välismüra, ning ka ehituskvaliteedi olulisusel helipidava hoone valmimise juures. Lisaks Dmitri Tiskole on saatekülaline Akukoni akustikakonsultant Johan Hallimäe. Saatejuht on Lauri Leet.

