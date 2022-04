Luminor: sõda paneb ettevõtjad uusi kasvuallikaid otsima

Tarneprobleemid tõukavad kaupmehed likviidsuskriisi

„Kui omast arust teame, et meil läheb päris hästi, siis pangakontod on endiselt tühjad. Kogu raha on kas laos või Hiinas, kust tänu sõjale tuleb täna kaup varasema 45 päeva asemel kaks korda kauem,“ tunnistab Eesti ühe suurima isikukaitsevahendite müüja, OÜ Corpowear juht ja üks omanikke Taavi Sepp.

