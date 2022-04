Uudised

Raadiohommikus: ettevõtlus sõja tõmbetuultes

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vaatame üle värsked tulemused Tallinna börsilt ning küsime, kuidas käib ettevõtluse käsi sõja ajal.

Eesti Panga finantsstabiilsuse ülevaate kohaselt halveneb sõja mõjul mõnevõrra ettevõtete võime laene tagasi maksta. Millised sektorid enim pihta saavad ja milline on Eesti finantssüsteemi tervis, annab aru keskpanga president Madis Müller.

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov küsib telefoniintervjuus Ukraina strateegiliste muutuste eksperdilt Natalja Mokõlskalt, kuidas läheb riigi ettevõtlusel sõja ajal. Varem ka Ukraina majandusarengu ja kaubanduse ministri asetäitja ametit pidanud Mokõlska selgitab intervjuus ka Volodõmõr Zelenskõi fenomeni ning võrdleb Ukraina ja Venemaa valitsusi.

Neljapäeval annavad aktsionäridele esimese kvartali tulemustest aru Efteni kolmas kinnisvarafond, Tallink ja Arco Vara. Stuudiosse tuleb Arco Vara tegevjuht Miko-Ove Niinemäe, kes selgitab kinnisvara arendamise väljavaateid sisendhindade kiire inflatsiooni tingimustes ja prognoosib, millist hinda peaks koduostja sügisel Tallinna korteri ruutmeetri eest maksma.

Hommikuprogrammi lõpus helistame Tallink Grupi juhatuse esimehele Paavo Nõgenele, kes annab kuulajatele ülevaate laevafirma käekäigust koroonapandeemia lõpusirgel. Samuti küsime, kas Linnahalli projekti kalevi alla panek võiks uuesti päevakorda tuua enne koroonakriisi sõlmitud kokkuleppe Tallinna linnaga.

Neljapäeva hommikul aitavad teil ärgata saatejuht Janno Riispapp ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". AS Stallion on pööranud tähelepanu küberturvalisusele juba üle veerandsaja aasta. Kui sajandivahetusel olid viirused ajaviiteks, siis aastate jooksul on need välja arenenud omaette tööstusharuks, kus liiguvad enneolematud rahasummad.

Saates toovad Stallioni ärioperatsioonide juht Priit Rebane ja tehnikajuht Ahti Akel muu hulgas välja, kuidas ettevõtted saaksid end kõige paremini kaitsta küberrünnakute eest ja miks peaks igas keskkonnas ja seadmes omama erinevat parooli.

Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral keskendume Eesti kosmeetikatööstusele ja selle väljavaadetele. Räägime tihedast konkurentsist ja trendidest kosmeetikavaldkonnas, ekspordist, Eesti kosmeetikatootjate väljakutsetest, erinevate kriiside mõjust ja paljust muust.

Külas on JOIKi tegevjuht ja omanik Eva-Maria Õunapuu ning D’Difference’i brändijuht Carmen Kibur.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Õppetund". Saates võetakse vaatluse alla värskelt valminud interaktiivne koolituste tellimise veebijuhend ning juttu tuleb sellest, kuidas toimub organisatsioonis koolituste tellimise protsess ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et lõpptulemuseks oleks kvaliteetne ja tulemuslik koolitus.

Saates leiavad vastuse ka küsimused, miks on oluline koolituse kvaliteet, milline on hea koolitus ja hea koolitaja, kuidas targalt koolitust tellida ja kuidas see täielikult tuksi keerata.

Interaktiivset veebijuhendit tutvustavad Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk, juhendi autor Katri Samarütel ja praktikuna annab oma panuse Operaili koolitusjuht Polina Miina, kes esindab saates tellija poolt. Saadud õppetunni võtab kokku Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE saadik Katre Savi.

Saadet juhib Helen Roots.

15.00–16.00 "Teabevara tund". 28. mail jõustub tarbijakaitseseaduse muutmise seadus. Sel puhul räägime, millised muudatused ootavad ees Eesti ettevõtjaid ja tarbijaid.

Saame teada, kuidas mõjutab ühiskond tarbijate ja ettevõtjate omavahelist käitumist ja kas tarbijate õigusi on vaja tõhustada näiteks digitaalsete teenuste vaatevinklist.

Seaduse tasandil on varsti reguleeritud ka n-ö arvustuste ostmine ning ettevõtjad peavad olema võimelised tõendama, et arvustused ei ole ostetud, vaid need on andnud kliendid, kes on teenust päriselt kasutanud.

Tarbijakaitseseaduse muudatustest on stuudios rääkimas advokaat Mari Anne Valberg advokaadibüroost TGS Baltic ning Kristina Jerjomina majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.

Saatejuht on äriõiguse teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

