Heiki Einpaul ostab rootslastelt Hekoteki välja

Heiki Einpauli sõnul oli tehingu katalüsaatoriks Venemaal ja Ukrainas toimuv. Foto: Andras Kralla

Rootsi tööstuskonglomeraat Lifco müüb Eesti masinaehitusettevõtte Hekoteki senisele juhtkonnale, kellele kuulub praegu ettevõttest 17,5 protsenti.

Kindlasti on Venemaal ja Ukrainas toimuv olnud selle protsessi katalüsaatoreid, selgitas Hekoteki tegevjuht Heiki Einpaul. Ostu-müügilepingul on allkirjad all, tehingut plaanitakse finantseerida pangalaenuga ning viia lõpule maikuu jooksul, lisas ta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev