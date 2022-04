Patiseis idarindel on nurjamas Vene võidupüha plaane

Ekspert Muski Twitteri ostu mõjust: kas üldse läheb asjaks?

Meediaasjatundja Indrek Ibrus rääkis hommikuprogrammis, et ei plaksuta miljardäri Elon Muski Twitteri ostmise plaani peale. „Palju kahtlusi on, kas see tehing üldse teoks saab,“ selgitas ta. Hetkel pole ka selge, mis Twitterist omanikuvahetuse ja Muski uueks peremeheks saamise järel muutuks.

Meediaasjatundja Indrek Ibrus rääkis hommikuprogrammis, et ei plaksuta miljardäri Elon Muski Twitteri ostmise plaani peale. „Palju kahtlusi on, kas see tehing üldse teoks saab,“ selgitas ta. Hetkel pole ka selge, mis Twitterist omanikuvahetuse ja Muski uueks peremeheks saamise järel muutuks.