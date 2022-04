Raivo Vare sõjablogi: põhjused, mis hoiavad Saksamaad Vene gaasikraani küljes

LHV juhtivtöötajad realiseerivad aktiivselt soodsaid optsioone

Üheks LHV töötajate tasustamise osaks on optsioonide pakkumine turuhinnast soodsamalt, et motiveerida neid ettevõtte arengusse rohkem panustama. Nüüd on LHV juhtivad töötajad oma optsioone aktiivselt hakanud realiseerima ning soodsa hinnaga aktsiaid märkima.

Üheks LHV töötajate tasustamise osaks on optsioonide pakkumine turuhinnast soodsamalt, et motiveerida neid ettevõtte arengusse rohkem panustama. Nüüd on LHV juhtivad töötajad oma optsioone aktiivselt hakanud realiseerima ning soodsa hinnaga aktsiaid märkima.