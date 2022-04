Eesti parima finantsjuhi mõju ulatub ettevõttest välja

Veiko Räim pärjati parima finantsjuhi tiitliga Pärnu finantskonverentsil 21. aprillil. Foto: Raul Mee

Aasta parima finantsjuhi tiitlile nomineeritud ja konkursil parimateks valitud finantsjuhid rõhutavad, et hea finantsjuht tunneb lisaks raamatupidamisele ja tabelarvutusele ka toodet ja turgu, oskab reageerida muutustele ning hoolib inimestest.

Üks nominentidest, tehnoloogiaettevõtte Veriffi finantsjuht Amish Mody sai ettevõtte finantsjuhiks mullu veebruaris, olles töötanud enne seda viis aastat finantstehnoloogia ettevõttes Monese. Veriffiga liitudes olid Mody ülesanded paigas: tõsta kiire kasvamise tarvis lisakapitali ning tugevdada operatsioone.

Heaks finantsjuhiks olemine sisaldab Mody sõnul endas erinevaid oskusi ja pädevusi. “Ma arvan, et heal finantsjuhil on lai silmavaade. Ta tunneb üldisemalt äriloogikat, teab raamatupidamise põhitõdedest, teab riske,“ loetles Mody. „Aga teab ka üldiselt, kuidas toode toimib. Ta hoolib sellest, kuidas toode toimib. Ja eelkõige hoolib ta väga palju inimestest – enda tiimist, ettevõtte inimestest ja klientidest,” maalis Mody pildi.

Finantsjuhi roll muutub

Konkursil kuulus nomineeritute hulka ka Sunly finantsjuht Lili Kirikal. Kirikal liitus Sunlyga aasta tagasi ning enne seda töötas ta kuus aastat Soomes konsultatsioonifirmas Ernst & Young. Sunly arendab suuri päikeseprojekte Poolas ja Eestis ning on Kirikali sõnul jõudmas nüüd nii kaugele, et neid võiks varsti ehitama hakata.

Kirikal pidas oluliseks, et finantsjuht ei jääks ainuüksi oma liistude juurde, vaid oleks hästi kursis ettevõtte tegevusvaldkonnaga ja teaks, mis tema ettevõtet tõeliselt teistest eristab. Finantsfunktsiooni roll on tema sõnul investoritele pikaajalise kindlustunde loomine. Kui veel aasta tagasi pidas Sunly finantsjuht oma kõige tugevamaks küljeks Excelit, siis praegu hindab ta tugevuseks oskust inimesi juhtida.

Tänavu mõjukaima finantsjuhi tiitli võitnud Enefit Greeni finantsjuht ja juhatuse liige Veiko Räim usub, et talle on edu toonud energeetikasektori hea tundmine, samuti on olnud tähtis, et finantsjuht osales ettevõtte strateegia loomisel ja elluviimisel – kuid miskit poleks, kui poleks meeskonnatööd.

Tiitli tõi Enefiti börsile viimine Äripäev ja BIG4 audiitorbürood valisid 11. korda aasta mõjukaima finantsjuhi. Võitjaks kuulutati 21. aprillil Pärnu finantskonverentsil Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim. Žürii tõi erilise saavutusena eelkõige välja Veiko Räime juhtimisel lõpule viidud Enefit Greeni aktsiate noteerimise eelmisel aastal Tallinna börsil.

Intervjuu: parim finantsjuht tegi Enefit Greeni börsiküpseks

Parima finantsjuhi tiitli pälvinud Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim tunnistab, et nelja aastaga on ta koos meeskonnaga suutnud ära teha päris palju ägedaid asju.

Meeskond on tema sõnul ehitanud ettevõtet suuremaks nii erinevates ärivaldkondades kui ka geograafiliselt. Nad on selle aja jooksul läbi viinud Eesti aegade suurima ettevõtte omandamise ja ühendamise, nad alustasid koduturgudel arendusprojektide väljaehitusega ning tõid firma börsile, kusjuures see oli läbi aegade Eesti populaarseim aktsiate avalik esmapakkumine. "Tegus aeg on olnud," ütleb Veiko Räim intervjuus.

Kui te Enefit Greeniga liitusite, nimetas Äripäev teid börsidebüütide eksperdiks.

See krediit oli veidi enneaegne. Enefit Greeni IPO oli minu esimene. Tõsi, 2009. aastal läksin ma Eesti Energiasse IPOt tegema ja projekti juhtima. Olen varem töötanud ka investeerimispanganduses, seega on mul olnud aktsiate avaliku pakkumisega kokkupuuteid. Enefit Greeni IPOt sai mitu aastat ette valmistatud. See töö oli pikk ja korralik ja päädis lõpuks eelmisel aastal selle pakkumisega. Mul on väga hea meel, et see õnnestus väga kenasti. Oleme tiimiga suure töö ära teinud.

Tööd lava taga avalikkus ei näe. Me näeme kümneid tuhandeid investoreid, ettevõtte arengut ja plaane. Kui võtta seda mitme aasta pikkust ettevalmistust kokku, siis mida saate sealt edaspidiseks kaasa võtta?

Meil oli nende aastate jooksul tegelikult mitu starti. Ettevalmistused tuli vahepeal seisma panna – nii COVIDist tulenevalt kui teistel põhjustel. Aga mul on hea meel, et ettevõte sai iga järgmise sammuga üha rohkem börsiküpseks. Ma arvan, et börsile minekul on igale ettevõttele ajastus hästi oluline. Meil oli kindlasti õnne. Päris palju tähtesid reastus: taastuvenergia positiivne tulevikuvaade, olukord finantsturgudel ja meie enda ettevõtte seis. Eelmise aasta sügiseks oli meil projektide valmidusaste selline, et saime näidata, kuhu me kasvame ja mida teeme.

Mis teil praegu laual on ja millega tegelete pärast seda, kui börsile tulek on teoks tehtud?

Meie peamine eesmärk on opereerida praeguseid varasid efektiivselt: tuulepargid, koostootmisjaamad ja väiksed päiksepargid. Teiseks ehitame oma koduturgudel Baltikumis, Soomes ja Poolas uusi tuuleparke ja päikseparke. See aitab muuta elektritootmist puhtamaks, aidata kaasa täiendavale elektrifitseerimisele ja süsinikuneutraalsuse saavutamisele. Äriliselt on meile kõige olulisem kasvuplaani elluviimine. Eelmisel aastal IPO käigus ütlesime investoritele, et kuni 2025. aastani kasvatame oma tootmisportfelli üle kahe korra suuremaks. See on meie tiimi peamine väljakutse.

Oleme harjunud avaliku ettevõtte eluga. Esimene aastaaruanne on aktiivses töös ja sel aastal läheb üha rohkem aega vastutustundlikkuse aruandlusele. Finantspoolelt on kindlasti fookuses kasvuplaani rahastamine ja võlapoolelt riskijuhtimine. Tegus aeg on jätkunud ka pärast börsile jõudmist.

Kuidas finantsjuhi amet on muutunud? Mõjukaima finantsjuhi konkursi üks eesmärke on tuua finantsjuhid mõnes mõttes valguse kätte.

Sisemiselt on finantsjuht olnud pikalt enamikus ettevõtetes üsna oluline isik. See on võti, kuidas olla tootmisele, arendusele ja teistele üksustele strateegiline partner ning konstruktiivne sparringupartner, et arutada väärtuse kasvatamise võimalusi. Samas on väliselt finantsjuhi roll olla usaldusväärne esindusisik – eriti finantseerijatele, investoritele ja rahastajatele. Ma arvan, et finantsjuhtide roll on üha laienemas. Finantsjuhid võtavad rohkem sõna ettevõtte strateegia teemadel ja ma arvan, et see on hea. Kokkuvõttes kujundavad seda rolli ikkagi inimesed. Mida rohkem on meil häid finantsjuhte, kes üha rohkem ennast väljapoole näitavad, seda enam on sellest sektorile ja ametitele kasu.

