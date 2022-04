Ekspert: edutud jätavad endalt küsimata põhiküsimuse

Juhtimisekspert Mait Raava sõnul on hea näide halvast juhtimisest ja klientidesse ning avalikusesse suhtumisest Facebook. "On ainult aja küsimus, millal Facebook asendub kliendikeskse ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttega. Võibolla peab sotsiaalmeediavõrk olema avatud koodiga riklik ettevõte, millel ei olegi ärihuvisid, et see lõpuni usaldusväärne oleks," leidis ta. Foto: Liis Treimann