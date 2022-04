Aavo Kärmas: sain tippjuhiks juba 1. klassis

Kärmas saatuslikust karjääripöördest: läks kaua, enne kui ettevõtte südamest lahti lasksin

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas meenutas Äripäeva raadio saates "Juhi jutud", et pani eelmise tippjuhiameti maha vastu tahtmist. "Läks päris kaua aega, enne kui ettevõtte südamest lahti lasksin," selgitas ta. Ometi on see olukord selline, millega iga juht peab tema sõnul arvestama.