Marek Helm sai Nortalis kalli õppetunni

Valdur Mikita: kõige mõnusamad asjad on sügavalt mõttetud

Saates on külas armastatud Eesti kirjanik, biloog ja semiootik Valdur Mikita. Kümnend tagasi avaldas ta raamatu „Lingvistiline mets“, millest sai kiiresti väga populaarne teos. Kuid lisaks austajatele on Mikita sõnad ja kirjutised inimeseks olemisest ning looduse sidemetest äratanud ka vastuolulisi reaktsioone. Kas ta oskas selleks valmis olla ja kuidas kriitika loojale mõjub, sellest saates räägimegi. Tema hinnangul on inimeste elu liiga eesmärgipärane ja mõtte otsimisega koormatud.

Saates on külas armastatud Eesti kirjanik, biloog ja semiootik Valdur Mikita. Kümnend tagasi avaldas ta raamatu „Lingvistiline mets“, millest sai kiiresti väga populaarne teos. Kuid lisaks austajatele on Mikita sõnad ja kirjutised inimeseks olemisest ning looduse sidemetest äratanud ka vastuolulisi reaktsioone. Kas ta oskas selleks valmis olla ja kuidas kriitika loojale mõjub, sellest saates räägimegi. Tema hinnangul on inimeste elu liiga eesmärgipärane ja mõtte otsimisega koormatud.