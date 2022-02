Enn Veskimägi võttis Marek Helmi appi: eelmine juhatus tegi kalliks läinud vigu

Suurtööstur Enn Veskimägi ütles, et pidi ettevõtte juurest taandumise edasi lükkama, sest eelmine juhatus tegi kalliks läinud vigu, mida nüüd uus juht Marek Helm parandama hakkab. "Meil on pilt ees ja selge. Marek on ettevõtte kohta tehtud auditi läbi lugenud. Ta teab, kuhu tuleb," selgita ta saates "Kuum tool". Foto: Raul Mee