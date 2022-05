Uudised

Ministeerium otsib heakskiitu toetuse suurendamiseks Ukraina sõjapõgenikele

Ukraina sõjapõgenikke on aidanud majutada oma laeval börsifirma Tallink, olles valmis neile pakkuma ka tööd. Foto: Liis Treimann

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele uuendatud toetuse andmise tingimused, mille kohaselt saavad tööandjad taas taotleda töötukassast toetust rahvusvahelise kaitse saajate töölevõtmiseks. Meetmest toetatakse nii tööalaste koolituste, eesti keele õppe, kvalifikatsiooni saamise ja tõlkekulude hüvitamist kui ka mentorluse tasu.

Meetme kohta ütles ministeerium pressiteates, et see on mõeldud tööandjatele, kes saavad kava kohaselt taotleda toetust töötajate sisseelamise hõlbustamiseks. Meetmes on ette nähtud ühekordne mentortasu, mille suurus on 75% alampalgast ehk 490 eurot, mida saab taotleda nelja kuu jooksul töötaja tööle võtmisest.

