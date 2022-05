Euroopa Liit annab juhiseid, kuidas osta Venemaa gaasi ilma sanktsioone rikkumata

Euroopa üks suurim gaasiühenduse sõlmpunkt Austrias. Siia saabub rohkelt Venemaalt imporditud gaasi. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Liit kavatseb oma gaasiimportijatele pakkuda lahendust, kuidas vältida Venemaalt kütuse ostmisel sanktsioonide rikkumist ja samal ajal tõhusalt rahuldada president Vladimir Putini nõuet maksta gaasi eest rublades.

Bloomberg kirjutab, et uues gaasimaksete juhendis kavatseb Euroopa Komisjon öelda, et ettevõtted peaksid selgelt väljendama, et nad loevad oma kohustused täidetuks, kui nad on maksnud gaasi eest eurodes või dollarites. See oleks ka vastavuses kehtivate lepingutega. Euroopa Liidu täitevorgan ütles valitsustele, et juhised ei takista ettevõtetel Gazprombankis kontot avamast ja võimaldavad neil osta gaasi vastavalt Euroopa Liidu sanktsioonidele pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

