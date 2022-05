Uudised

Kuidas Venemaa Ukrainas tehtu eest maksma panna

Borodjanka Ukrainas. Foto: Dominic Chiu, SOPA Images/Scanpix

Kui USA rahandusminister Janet Yellen kohtub teisipäeval Brüsselis oma kolleegidega, on üheks suureks aruteluteemaks see, kuidas rahastada sõjast räsitud riiki. Kuigi otsene mure on Ukraina lühiajalise rahastamisvajaduse katmine, on ametnikud üha enam mures ka ülesehituse kulude pärast, mis ületavad pool triljonit eurot, kirjutab Financial Times.

Mõnel on nüüd kiusatus kasutada ligikaudu 300 miljardit dollarit Venemaa välisvaluutareservidest, mis külmutati, kui EL, USA ja nende liitlased kehtestasid riigi keskpanga suhtes sanktsioonid. ELi tippdiplomaat Josep Borrell nõudis sel kuul, et Venemaa riigi varad võetaks otseselt sihikule, öeldes, et selline samm oleks "täis loogikat", arvestades tohutuid kulusid.

