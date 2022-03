Šveits külmutas miljardite väärtuses venelaste vara

Lidl laiendab Eesti poevõrgustikku

Jaemüüja Lidl on lisaks märtsis avatud kaheksale kauplusele valmis aasta jooksul avama Eestis veel kolm uut kauplust. Jõhvis on uue kaupluse ehitustööd lõpusirgel, Tallinna ja Tartu Lõunakeskuse kaupluste ehitus on veel pooleli, teatas ettevõte.

