Ülekaalukalt poolt: Soome hääletas NATOga liitumist

Suursaadik Soomes: ettevõtjad toetavad NATOga liitumist

Soomes on ärijuhtide ja omanike toetus olnud NATO-le väga tugev, just ka sel põhjusel, et sellise Venemaaga naaber olles ei taha olla mitte-NATO liikmesriik. "Kogu oma 73 aasta jooksul pole kordagi NATO liikmesriike sõjaliselt rünnatud, heidutus töötab," ütles Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov.