Miks just nemad ehk kogu tõde parimatest juhtidest

Oma juhti kiidetakse taevani – vaata, kes esitati parima juhi konkursile

Üheksandale parima juhi konkursile esitati 41 nime. Seejuures ei olnud kandidaatide esitajad kiidusõnadega kitsid – kolleegid on võtnud vaevaks kirjeldada pikalt ja põhjalikult, miks just nende juht on parim.