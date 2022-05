Tõnu Õnnepalu: meie isiklik elu on üks erakordne asi

kirjanik Tõnu Õnnepalu

Pärnu juhtimiskonverentsi otsad tõmbas kokku armastatud kirjanik Tõnu Õnnepalu, kes soovitas unistada: nagu võib juhtuda, et hommikul on peas täiesti uus mõte, mida seal enne polnud, nii on ka ilmsi unistamisega.

Tõnu Õnnepalu ütles, et ta peaks nüüd tooma mingi positiivse sõnumi, aga selleks ei ole tema kõige parem valik. Tema sõnul on hulk lugejaid, kes on loobunud Õnnepalu lugemisest, et see on nii sünge. „Ma ei usu, et ükski kirjandus saaks olla süngem kui elu,“ leidis ta ja lisas: „Mul on positiivne sõnum: asjad on hullud, aga nad võivad olla palju hullemad, selles pole kahtlust.“

