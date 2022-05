Uudised

28. mai kell 6:00 Jaga lugu:







Haigekassal saab raha otsa, Confido omanik pakub lahendusi

Tarmo Laanetu. Foto: Andras Kralla

Eesti tervishoiusektorit pureb suur mure: haigekassa finantsprognoos näitab ilutut tulevikku. Erameditsiinihiiu Confido üks omanikke Tarmo Laanetu pakub selle vastu ravi.

Kui enne koroonaviirusest tingitud eriolukorda koostatud pikaajaline finantsprognoos näitas, et haigekassa eelarve on tasakaalus 2024. aastani ja sealt edasi süvenevas miinuses, siis aastaks 2026 on reserv nii väikseks kuivanud, et miinust enam reservi arvel katta ei saa.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev