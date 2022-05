Apteegireform ehmatas Südameapteegi investorit, aga "sisuliselt pole midagi muutunud"

Äripäev eetris: väikesed vägikaikaveod tõukavad meid kriisile lähemale

Punktivõtmine koalitsioonis, kuudepikkused vaidlused gaasilaeva otsimisel ja vastaspoolele teleris ridade vahelt torkamine on energiakriisis saanud nii valdavaks, et jääb arusaamatuks, kas või kuidas me järgmise talve uute energiahindadega ikkagi üle elame, arutasid Äripäeva ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

