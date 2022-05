Pandeemia pani Aldo Järvsoo keskeakriisi pausile: unustage ära, teen oma asja edasi

Aldo Järvsoo rääkis Äripäeva raadio saates "Läbilöök", et plaanis kannapööret, mis tähendanuks moest loobumist. Pandeemiaga lükkus see aga edasi. "Sain aru, et teen õiget asja," selgitas ta. Saates tuleb juttu sellest, kuidas ta loob ilu maailma, kus ilu jääb järjest vähemaks. Foto: SANDER ILVEST, Postimees/Scanpix