29. mai







Nädala lood. Confido ajab siirded uude valdkonda ning ülirikas Vene ettevõtja teeb Eestis suurt äri

Tarmo Laanetu. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal kõnetasid Äripäeva lugejaid enim erameditsiiniäri Confido laienemine ning Vene superrikkur, kes ajab Eestis kinnisvaraäri.

Neljapäevase Äripäeva paberlehe kaanelugu rääkis sellest, kuidas erameditsiinifirma Confido on viimasel kolmel aastal ostnud kümmekond ettevõtet ning laieneb veelgi - suurfirmal on plaan siseneda hambaraviärisse.

“Konkurents on tervendav asi,” märgib Confido üks omanik Tarmo Laanetu ajakirjaniku viite peale, et seni paistab hambaraviäris olevat suur tegija näiteks Unimed Kliinikud, mis alles mõne aja eest ostis endale kaks uut kliinikut. “Meie kliendid küsivad hambaravi, me tahame pakkuda mugavat teenust ühes kohas,” ütles Laanetu ja lisas, et see pole suusoojaks öeldud – juba on olemas kliinikud, kellega käivad läbirääkimised.

Suureks laienemiseks võtab Confido pardale ka investorid, rääkis Laanetu.

Meditsiiniimpeeriumit saadavad aga küsimused, kasvõi näiteks see, et spekuleeritakse, et Laanetu on hoopis suurärimehe Margus Linnamäe käepikendus. Loe Confido lugu siit.

Vene vaikne miljarär ajab äri

Nädalat alustasime aga veel ühe suure ärilooga. Viimsi poolsaare keskel asuva 36-hektarilise Antenniväljaku suurarenduse taga peidab end ülimat privaatsust hindav Vene miljardär, kelle kohta pole eriti infot Venemaa meedias ning ka Eesti äripartnerid ei soovi tema kohta midagi kommenteerida.

Kui enamasti seostatakse Vene miljardäre üha pikemate ja kallimate luksusjahtidega, poliitika- ning majandusteemadel sõnavõtmiste ja pahatihti ka varanduse kokkukrabamise algusaja hämarate skeemidega, siis mitte midagi sellist ei leia avalikest infoallikatest idanaabri rikkuselt esimese 50 sisse mahtuva Artem Khachatryani kohta.

Eelmisel aastal hindas ajakiri Forbes tema vara väärtuseks 3,1 miljardit dollarit ja sellega jõudis ta Venemaal rikkuselt 49. kohale. Loe edasi siit

Eesti sai kaks Michelini-restot

Nüüd aga toitlustusse. Sel nädalal selgus, mida arvasid Michelini-kriititud Eesti restoranidest. Kaks ettevõtet sai autasustatud ühe Michelini tärniga. Nendeks on 180 kraadi ja NOA Chef’s Hall. Erisoovituse külastamiseks said veel 24 restorani, lisaks kuulutati välja ka parim noor kokk ning Michelini rohelise tärni saajad. Vaata nimekirja siit.

Kuula ka Michelini rahvusvahelise juhi Gwendal Poulleneci kommentaari:

Talunikud loobuvad mahest

Kirjutasime sel nädalal ka põllumajandusest. "Midagi ei ole teha, majanduslikult ei olnud enam mõtet. Mahehinnad on võrreldes tavatootmisega niivõrd madalad," rääkis Lalluka OÜ peremees Kuldar Kuld, miks ta enam sellest aastast mahevilja kasvatada ei saa.

Mahepõllumeeste toodang vähenes eelmisel aastal tonnideviisi. Ühelt poolt oli põhjuseks põuane suvi ning vili ei kasvanud. Teiselt poolt muretsevad mahepõllumehed, et praegu on vaid mahedalt tootes keeruline ellu jääda. Loe edasi siit.

Paaditootja äri loksub

Reedel kirjutasime aga sellest, kuidas Baltic Workboats peab on jäänud riikidevahelistel hangetel pika ninaga. Ettevõtte juht Margus Vanaselja selgitas, et ehe näide on Soome, kus piirivalve kasutas laevade ostmiseks Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti (Frontex) raha.

“Nad tegid avaliku hanke, kus meie pakkumine oli parim. See tulemus neile ei sobinud ja hange tühistati. Hiljem kuulsime, et tehti turvakaalutlustele viidates otseost oma tootjalt.“ Ta lisab, et Frontex rahaga, kus kõik peab olema läbipaistev, on see ainulaadne.

Vanaselja märgib, et riikidevaheliste laevamüügitehingutega minnakse tavalistest hankeseadustest mööda kaitsekoostöö sildi all. Suurriigid nagu Prantsusmaa ja USA teevad seda ammu. „Soome oli rahulik, aga nüüd on seal ka hakatud seda tegema,“ lausub ta. Loe lugu edasi siit.