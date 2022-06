Ametiühing heidab Nordicale ette usaldusisiku vallandamist

Nordic Aviation Groupi väitel kahjustas ametiühingu usaldusisikuks valitd töötaja nende mainet. Foto: Ken Müller / ERR / Scanpix

Transpordi Ametiühingu teatel vallandas Nordic Aviation Group laitmatu taustaga töötaja, kuna ta esindas töötajaid ametiühingu usaldusisikuna. Nordica näeb asja teisiti ning rõhutab, et nemad rendivad tööjõudu.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallas ütles, et riiklikus lennufirmas Nordica loodi värskelt aprillikuus ametiühing ning sellest informeeriti ka tööandjat. Kallase sõnul andis ametiühingu usaldusisik lennufirmale SAS teada, et neilgi on nüüd ametiühing loodud. Seepeale andis Kallase sõnul Nordic Aviation Group teada oma töötajaid haldavale ettevõttele Nordic Crew Management, et kõnealune inimene on usalduse kaotanud ning Nordica talle enam tööd ei anna.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev