Raadiohommikus: ukrainlaste meelekindlusest ja ähvardavast täiuslikust tormist

Vabaduse väljakul korraldatud meeleavaldus Ukraina rahva toetamiseks. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis küsime Eesti suursaadikult Ukrainas, kas ukrainlaste usk suuri sõnu tegevatesse Lääne-Euroopa riigijuhtidesse on veel säilinud ning millised meeleolud Kiievis valitsevad.

Lisaks suursaadik Kaimo Kuusele osaleb hommikuprogrammis Restate nõukogu liige Ardi Roosimaa, kelle käest uurime, kas kinnisvaras on saabumas täiuslik torm ning mida selle kaitseks annab ette võtta. Börsiinvestori Janeli Ruusmanni käest pärime, kui punane on tema portfell ning millise strateegia on ta edaspidiseks valinud.

Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika osakonna peadirektor Jüri Seilenthal räägib, miks ei ole WHO suutnud leevendada toidupuudust maailmas ning kuidas peaks lahendama Ukraina viljaekspordi probleemi. Esmaspäevasest rektorite pöördumisest ajendatuna küsime Tallinna Ülikooli rektorilt Tõnu Viigilt, kuidas leevendada kriisi kõrghariduses.

Hommikuprogrammi juhib Lauri Leet ja uudised toob kuulajateni Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime hulgikaubandusest, täpsemalt PROMO Cash&Carry poodidest, mida on möödunud kuust alates Eestis kokku kolm ning mida on Sanitexil lähitulevikus plaanis veel kolm rajada.

Baltikumi suurima hulgumüügiettevõtte Sanitex Estonia tegevjuht Eigo Siimu räägib saates, mis võiks tihedas konkurentsis panna restorane just PROMO Cash&Carry kaubavaliku kasuks otsustama, mis toimub kaupade hindadega, kuhu Sanitex oma lähiaja fookuse suunab ning kuidas leida töökäte puuduse ajal töötajaid. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Külas on Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht ja populaarse Facebooki grupi Kogumispäevik üks eestvedajatest Mari-Liis Jääger, kes räägib erinevatest nippidest, kuidas raha rohkem kätte jääks ning mil määral on rahasäästmine viimastel kuudel muutunud. Samuti tuleb juttu suvepuhkustel ja reisimistega seotud säästunippidest. Lisaks räägib Jääger ka enda investeeringutest ja strateegiatest portfellis. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Fookuses on reklaamiseadus ning selle mõju turundusele. Saates arutletakse reklaamiseaduse lünkade üle, räägitakse alkoholi tarbimisest, finantsteenuste reklaami piirangutest, sotsiaalmeedia reklaamidest ning influenceritele tehtud reklaamijuhendist.

Saates on külas reklaamiagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov ja Saku Õlletehase turundusjuht Eva Maarendi. Saadet juhib Keit Ausner.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saates räägitakse, kui palju soosib Eesti kliima maasikakasvatust, kui raske või kerge on leida maasikakorjajaid selle töö peale ning milliseid seadusemuudatusi sektor ootab.

Saates on külalisteks Kindel käsi OÜ tegevjuht Helen Kaskema ja Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

