Sõda Ukrainas kõigutab kogu maailma puidukaubandust ja seab metsad ohtu

Vastutustundlikult metsaraiet suurendavatel riikidel erilist manööverdamisruumi pole. Foto: Raul Mee

Venemaa kallaletung Ukrainale on põhjustanud tõsiseid häireid ülemaailmses puidukaubanduses ja suurendanud metsade hävitamise muret, kuna eksport on katkenud, keskkonnakaitsereegleid lõdvendatud ja seni metsatulekahjusid kustutanud mehed on rindele saadetud, kirjutab Financial Times.

Sanktsioonid, mis kehtestati pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, on piiranud puidutarneid maailma suurimalt okaspuidu eksportijalt Venemaalt ja ka Valgevenest. Ukrainas takistab aga sõjategevus tõsiselt tootmist.

