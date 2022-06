Arvustus. Megane E-Tech – kas Renault ongi nüüd Volkswagenist etem?

Kuidas tagada, et võõrtööjõu värbamine poleks luhta läinud investeering

Juunikuu saates „Õppetund“ on külas „Settle in Estonia“ projektijuht ja Expat Relocation Estonia asutaja Martin Lään, Integratsiooni SA nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik ja me räägime sisserännanutest, täpsemalt võõrtööjõu koolitamisest, et neid Eesti tööturu jaoks ette valmistada.

