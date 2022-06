Ümbrikupalga maksukahju oli pea 100 miljonit eurot

Ümbrikupalga saajate arv on vähenenud 7 protsendillt 4 protsendini Foto: Andras Kralla

Möödunud aastal sai Eesti ümbrikupalga tõttu maksukahju 97,4 miljonit eurot, mis on suurusjärgu võrra suurem kui salasigarettide või -alkoholi maksukahju. Suhtumine ümbrikupalka on aga aasta-aastalt muutunud taunivamaks.

Ümbrikupalga saajate osakaal on langenud 4 protsendini töötasu saajatest, selgus maksu- ja tolliameti tellitud ja Norstati läbiviidud 2021. aasta varimajanduse uuringust. Suhtumine ümbrikupalka on uuringu järgi üha taunitavam ning vähenenud on nii ümbrikupalga saamine kui selle osakaal saaja töötasust.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev