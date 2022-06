Inflatsioon survestab tööandjaid palku tõstma

Inimeste jaoks on hinnad tõusnud rohkem, kui inflatsioon näitab

Inimeste tegelikult tarbitud ostukorvis võivad eriti kõrge tõusu läbiteinud teenused ja tooted moodustada nii suure osa, et nendeni jõudnud hinnatõus on palju suurem, kui ametlik hinnatõus. Iga viies eestimaalane arvab, et hinnad on tänavu tõusnud 30%.