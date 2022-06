Kurikuulus kinnisvara-skeemitaja võib pankrotist pääseda

Kohus nõuab vastu pükse saanud investoritelt hiiglaslikku deposiiti

Alles hiljuti said kinnisvara-skeemitajalt Kristjan Sillalt vastu pükse saanud investorid rõõmustada, et kohus alustas lõpuks Silla isikliku pankroti menetlust. Nüüd aga selgus, et kauaoodatud pankrotimenetlus võib lõppeda oodatust märkimisväärselt varem ja seda investorite kahjuks.