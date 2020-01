Kinnisvaraõuduka arendaja räägib suu puhtaks

Päikeseelamu omanik Artem Akhmetchin rääkis Äripäevale, mis tema arvates paksu pahandust tekitanud Keila uusarendusega valesti läks.

Uusarenduse elanikud Keilas nõuavad kohtu kaudu oma elupaiga arendaja Päikeseelamu OÜ pankroti väljakuulutamist, et nad saaksid maja ehitustöödega ise lõpuni minna ja majas elamise seaduslikuks teha. Päikeseelamu OÜ omanik Artem Akhmetchin rääkis Äripäevale oma loo. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäev on kirjutanud Keilas asuva Päikeseelamu pankrotist ja hädas majaelanikest, kes on ettevõtete Päikeseelamu OÜ ja Thermopilot OÜ vahelisse tülli segatud. Tüli on läinud nii kaugele, et Päikeseelamu on pankrotis, uusarendus lõpetamata ning mõlemad firmad on maksuvõlas.