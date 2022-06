Uudised

Raadiohommikus: autode hinnaralli jätkub, kuid asi pole tarnetes

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis on põnevat kuulamist kõigile neile, keda huvitavad autode hinnatõusu põhjused ja väljavaated.

Nimelt selgitab Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat, miks hinnaralli lõppu ei paista. Tema juttu mööda pole asi tarneprobleemides.

Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja seletab aga, miks Vene kaupade asendamisel pole Eesti majandusele nii suurt mõju kui räägitakse. Lufthansa ja teisedki firmad jätavad sel suvel hulga lende ära. Kuidas Tallinna lennujaam sellega toime tuleb, uurime lennujaama juhatuse liikmelt Katrin Hagelilt.

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova käis hiljuti Kiievis. Räägime temaga ajendatuna sellest, mida ta seal nägi ja kuulis.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Anete Hela Pulk.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

11.00-12.00 “Globaalne pilk”. Seekordne saade räägib Türgist. Räägime, miks on Türgi seni venitanud Soome ja Rootsi NATOsse lubamisega, missugused on Türgi suhted Venemaaga ning kui pingeline on Türgi sisepoliitiline olukord ning mis toimub Türgi majanduses. Külas on Türgi ekspert ja vabakutseline ajakirjanik Hille Hanso, saadet juhib Pille Ivask.

12.00-13.00 “Kinnisvaratund”. Räägime, mis toimub Baltikumi ja Põhjamaade ärikinnisvaras ning võrdleme olukorda Eestiga. Saatekülalised, Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu ning Citycon Eesti arendusjuht Kristo Sepp tutvustavad, millised on ettevõtete strateegiad ärikinnisvara arendamisel erinevates riikides ning võrdlevad turge omavahel.

Saates selgub, miks võtavad arendus- ja ehitusprotsesside menetlused Baltimaades kauem aega kui Skandinaavias, miks on tootlused siin omakorda suuremad ning kuivõrd palju kallim on Skandinaavias turule sisenemine. Sektorite lõikes räägime saates nii kaubandusest, üürimajadest kui ka lao- ja tootmispindadest. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00 – 14.00 “Tehnoloogiakompass”. Räägime IT-sektori väljakutsetest ning puudutame töötajatele puuduse ja järelkasvu põhjuseid, räägime kaugtööst ning teistest trendidest IT-maastikul.

Saatekülalised räägivad, kuidas on spetsialistide puudus mõjutanud SEB Eestit ja Teliat, mis on jäänud töötajatel puudumise tõttu tegemata ning kus paikneb põhiprobleem. Räägitakse ka sellest, kas kaugtöö peletab uusi kandidaate eemale või on konkurentsieeliseks ning millised on IT-inimeste värbamise edulood.

Külas on Telia suurkliendi segmendijuhtimise osakonna juht Margus Vaino ning SEB Eesti tootearenduse ja tehnoloogiajuht Andrus Tamm. Saatekülalised toovad välja, millise probleemi lahendamine võib kellelegi tuua miljon dollarit. Saadet juhib Gregor Alaküla.

15:00 – 16:00 “Riskiraha”. Seekordses osas on külas Thorgate Ventures üks asutaja Raido Pikkar, kes nimetab ettevõtet igihaljaks investeerimisfondiks, mille investeerimisperiood on sektori pikem ja võib ulatuda 20 aastani. Juttu tuleb, millistesse ettevõtetesse ja sektoritesse fond investeerib, kuidas ettevõtete väärtust kasvatab, mis valemiga maandab investeerimisel ette tulevaid riske ning paljust muust. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli esmakordselt eetris tänavu aprillis.

